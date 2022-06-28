На Авдіївському напрямку ворог зазнав втрат. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 28 червня.
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Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.
– мовиться в повідомленні.
Спробу ворожого наступу ЗСУ відбили і на Слов'янському напрямку в бік Довгеньке – Долина. Українським військовим вдалося відкинули ворога назад.
Така ж ситуація і на Лисичанському напрямку. Ворог не полишає спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Російські окупанти вели наступ, але українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.
На Авдіївському напрямку росіяни не лише змушені були відійти, але й зазнали втрат. Вони безрезультатно намагалися штурмувати у напрямку Єгорівка – Павлівка.
Ситуація на напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи проводять планове тренування.
- На Сіверському напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Покровки, Старикового, Порозока та Верхньої Пожні Сумської області. Провів повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської області.
- На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару в районі Явірського та обстріляв з артилерії інфраструктуру біля Харкова, Руської Лозової, Старого Салтова, Перемоги, Чепеля та Мілової.
- На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на продовженні наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ. Загарбники обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Краматорському напрямку активних дій не було, ворог обстріляв райони Маяків та Тетянівки з артилерії.
- На Лисичанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Яковлівки. Окрім того, вони гатили з артилерії. Ворог штурмує в напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бої тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара; штурмують напрямок Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бої тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було. Окупанти обстріляли з артилерії 7 населених пунктів. Авіаударів зазнали Кам'янка, Авдіївка та Шевченко.
- На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ та завдав авіаційного удару в районі Потьомкиного.
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