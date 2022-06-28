На Авдіївському напрямку ворог зазнав втрат. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 28 червня.

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Успіх ЗСУ на Харківщині та на Донбасі

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.

– мовиться в повідомленні.

Спробу ворожого наступу ЗСУ відбили і на Слов'янському напрямку в бік Довгеньке – Долина. Українським військовим вдалося відкинули ворога назад.

Така ж ситуація і на Лисичанському напрямку. Ворог не полишає спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Російські окупанти вели наступ, але українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Авдіївському напрямку росіяни не лише змушені були відійти, але й зазнали втрат. Вони безрезультатно намагалися штурмувати у напрямку Єгорівка – Павлівка.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи проводять планове тренування.

На Сіверському напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Покровки, Старикового, Порозока та Верхньої Пожні Сумської області. Провів повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської області.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару в районі Явірського та обстріляв з артилерії інфраструктуру біля Харкова, Руської Лозової, Старого Салтова, Перемоги, Чепеля та Мілової.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на продовженні наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ. Загарбники обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Краматорському напрямку активних дій не було, ворог обстріляв райони Маяків та Тетянівки з артилерії.

На Лисичанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Яковлівки. Окрім того, вони гатили з артилерії. Ворог штурмує в напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара; штурмують напрямок Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було. Окупанти обстріляли з артилерії 7 населених пунктів. Авіаударів зазнали Кам'янка, Авдіївка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ та завдав авіаційного удару в районі Потьомкиного.

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