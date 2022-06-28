На Авдеевском направлении враг понес потери. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 28 июня.

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Успех ВСУ на Харьковщине и на Донбассе

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка – Залиман. Оккупанты отошли.

– говорится в сообщении.

Попытку вражеского наступления ВСУ отбили и на Славянском направлении в сторону Довгенькое – Долина. Украинским военным удалось отбросить врага назад.

Такая же ситуация и на Лисичанском направлении. Враг не оставляет попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Российские оккупанты вели наступление, но украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

На Авдеевском направлении россияне не только вынуждены были отойти, но и понесли потери. Они безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка – Павловка.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения проводят плановую тренировку.

На Северском направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Покровки, Старикового, Порозока и Верхней Пожни Сумской области. Провел воздушную разведку в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Явирского и обстреляли из артиллерии инфраструктуру возле Харькова, Русской Лозовой, Старого Салтова, Перемоги, Чепеля и Миловой.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Захватчики обстреляли позиции ВСУ с артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Краматорском направлении активных действий не было, враг обстрелял районы Маяков и Татьяновки из артиллерии.

На Лисичанском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Николаевки и Яковлевки. Кроме того, они били из артиллерии. Враг штурмует в направлении Волчеяровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара; штурмуют направление Мироновка – Углегорская ТЭС, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было. Оккупанты обстреляли из артиллерии 7 населенных пунктов. Авиаударам подверглись Каменка, Авдеевка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг обстрелял позиции ВСУ и нанес авиационный удар в районе Потемкиного.

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