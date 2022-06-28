Про це свідчать дані Генштабу. Їх опублікували у ранковому зведенні 28 червня о 07:05.

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Ворог не припиняє поливати ЗСУ вогнем

На Лисичанському напрямку зараз надзвичайно неспокійно. Російські загарбники прагнуть зробити усе можливе для того, щоб завдати нашим військовим якомога більших втрат. З цією метою вони використовують не лише міномети, а й ствольну артилерію. Також ворог атакував з авіації райони Миколаївки та Яковлівки.

Бої тривають також на південній околиці Лисичанського НПЗ. Там ворог намагається йти штурмом у напрямку Вовчоярівки.



Карта бойових дій у районі Лисичанська / Скриншот liveuamap

Крім того, російські військові все ще намагаються встановити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Розвідку боєм ворог проводив у напрямку Миколаївка – Спірне. Це робиться для того, щоб викрити наші вогневі позиції. Невдовзі загарбники намагались просунутись у цьому напрямку. Але наші військові не лише придушили відповідні спроби, а й зробили все для того, щоб ворог відійшов.

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські військові продовжують штурмувати Лисичанськ. Це вони роблять із південного та південно-західного напрямків. Він також підтвердив про те, що бої тривають між Вовчоярівкою, а також нафтопереробним заводом.

Вони (російські військові – 24 канал) намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною,

– підкреслив Гайдай.

Яка зараз ситуація на інших напрямках: коротко про головне

Слов'янський напрямок. Окупанти штурмують у напрямку Довгеньке – Долина. Крім того, вони працюють над тим, щоб мати можливість наступати на сам Слов'янськ. В основному загарбники планують йти у напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Крім того, окупанти обстрілювали наші позиції з артилерії та РСЗВ. А от за допомогою БпЛА ворог провів розвідку у районі Грушувахи. Не полишали ворожі війська спроб наступити у напрямку Довгеньке – Долина. Але там ЗСУ вдалось зупинити ворога та відкинути його.

Краматорський напрямок. Тут минулось без активних бойових дій. Ворог лише бив з артилерії по районах Маяків і Тетянівки.

Бахмутський напрямок. З артилерії ворог б'є по районах Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута, а також Соледара. Штурмові дії загарбники проводили у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. У Генштабі зазначають, що там досі тривають бойові дії.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський і Запорізький напрямки. Там теж минулось без активних бойових дій. Натомість зі ствольної артилерії ворог бив по районах Водяного, Авдіївки, Катеринівки, Комара, Щербаків, Зеленого Гаю, а також Новоданилівки. З авіації атакували населені пункти поблизу Кам'янки, Авдіївки, а також Шевченка.

Тим часом ЗСУ вдалось відбити черговий ворожий штурм. Його окупанти планували провести у напрямку Єгорівка – Павлівка. Але досягнути бажаного не вдалось, тому довелось відступити.

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