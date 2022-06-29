Про надзвичайну складну ситуацію в місті розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що поранення у 20 людей – дуже серйозні.

До теми Росіяни вже підбираються до самого Лисичанська, – радник глави МВС про ситуацію на Донбасі

Серйозні травми отримали люди, які прийшли за водою

До Краматорська госпіталізували трьох місцевих жителів, які просто прийшли поповнити запаси води. У Дніпрі медики допомагають 2 дітям – 14 та 15 років, які теж були у черзі за водою 27 червня.

Ще кількох лисичан доправили до Львова. Ушкодження у травмованих – здебільшого важкі.

Ситуація в Лисичанську нагадує Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай порівняв теперішню ситуацію в Лисичанську з тим, що раніше було в Сєвєродонецьку. На початку штурму обласного центру займався будинок за будинком.

Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків,

– розповів Гайдай.

Дивіться фото Лисичанська після обстрілів / Фото Сергія Гайдая:

Ситуація у Лисичанську: останні новини

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог веде активний наступ на Лисичанськ. Росіяни хочуть спочатку повністю оточити Лисичанськ, а потім взяти під контроль.

Це раніше підтвердив і радник голови МВС Віктор Андрусів. Він зазначив, що окупанти вже перебувають на підступах до міста. Це зараз – найгарячіша точка на фронті.

27 червня росіяни обстріляли чергу людей, які просто стояли за водою. 8 людей загинули, ще понад 20 отримали поранення.

Лише за останні дні у місті зруйновані 2 мости, 3 насосні станції та автомобільний тунель.

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