Про це 24 каналу розповів радник голови МВС Віктор Андрусів. За його словами, найскладніша ситуація на підступах до Лисичанська з південної сторони.

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Зокрема, йдеться про Верхньокам’янку, де розташований Лисичанський нафтопереробний завод, а також біля Лисичанського желатинового заводу.

Вони (російські загарбники) вже підбираються до Лисичанська. Тому там найбільш неспокійно,

– заявив Андрусів.

Водночас на Слов'янському напрямку ситуація контрольована. Андрусів каже, що окупанти намагаються просунутися від Богородичного, але їм це не вдається.

"На жаль, росіяни почали масовані обстріли міста. Тому, якщо є можливість, то краще звідти виїжджати", – зазанчив він.

Радник глави МВС додав, що до Слов’янська ворог ще довго буде добиратися, а може й ніколи не дійде, якщо нам поставлять озброєння. "Але цей напрямок є для них пріоритетним і в них починають нещадно обстрілювати житлові квартали", – відповів він.

Андрусів зазначив, що окупанти зупинилися майже всюди, крім Лисичанська. Там вони намагаються дотиснути свій частковий успіх, який вони розвинули після оточення Гірського й Золотого.

Якщо там ЗСУ їх зупинять, то я думаю, що окупанти вони будуть змушені брати досить довгу паузу на кілька тижнів, і цей час вони будуть використовувати, щоб нас бомбити,

– вважає він.

Яка ситуація в Лисичанську: останні новини

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські військові продовжують штурмувати Лисичанськ. Це вони роблять із південного та південно-західного напрямків. Він також підтвердив про те, що бої тривають між Вовчоярівкою, а також нафтопереробним заводом.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог покладає великі надії на оточення сил наших героїв поблизу міста Лисичанська.

Крім того, російські військові все ще намагаються встановити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ.

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупанти просунулися ближче до Лисичанська. Та це не допомогло їм відрізати місто від ліній зв'язку.

Загалом ситуація в Лисичанську складна. Місцева влада наполегливо закликає людей виїхати з міста.

Так, російські окупанти 27 червня обстріляли мирних жителів Лисичанська, які набирали воду. На жаль, жертвами загарбників стали 8 людей. Окупанти вдарили по людях з РСЗВ "Ураган".

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