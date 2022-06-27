Зараз у Лисичанській громаді перебувати дуже небезпечно, тому покинути дім треба негайно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 27 червня.

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З Лисичанська треба терміново евакуюватися

Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні! У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації! Ситуація у місті надважка!

– наголошує Сергій Гайдай.

Голова Луганської ОВА просить поберегтися і подбати про своїх рідних, а найголовніше – дітей. Він запевняє, що в безпечних районах про життя місцевих обов'язково подбають.

"Будьте впевнені, про вас подбають у містах евакуації на території України", – пише очільник ОВА.

Для того, щоб домовитися про евакуацію з Луганщини, існують спеціальні номери телефонів. Телефонувати слід на такі контакти:

(050) 208 92 23;

(095) 513 80 91;

(050) 986 42 10;

(066) 464 22 83.

Ситуація на Луганському та Донецькому напрямках: Генштаб

На Донецькому напрямку росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Також вони обстрілюють райони Вовчоярівки, Лоскутівки та Верхньокам'янки. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська. Тривають бої біля Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам'янки ЗСУ завдали ворогу значних втрат, тому він змушений був відійти.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив, але обстріляв з артилерії райони Райгородки та Маякова.

На Бахмутському напрямку росіяни атакували позиції українських військ біля Спірного, Берестового, Білогорівки, Клинового та Зайцевого, Покровського. Водночас ЗСУ вдалося знешкодити ДРГ поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбити штурм в напрямку Клинового. Наші воїни зупинили наступ в районах Берестового та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстріляли позиції ЗСУ. Також вони завдали авіаударів біля Красногорівки, Веселого, Вугледара, Шевченка, Причистівки, Мар'їнки та Павлівки. Ракетного удару зазнала Авдіївка. Поблизу Мар'їнки ЗСУ придушили ворожий наступ.

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