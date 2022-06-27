У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про поточну ситуацію на лінії фронту. Російські окупанти й далі намагаються просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, а також втримати зайняті рубежі на Півдні.

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На деяких напрямках росіяни мають частковий успіх

Вже 124 дні наші відважні захисники та захисниці обороняють Україну та ламають усі плани ворога. Попри великі втрати росіяни не припиняють наступальних дій та хочуть окупувати нові території України.

Втім, завдяки великій перевазі у вогневій потужності та кількості живої сили росіянам подекуди вдається просунутися або закріпитися.

Як повідомили у Генеральному штабі, ворог покладає великі надії на оточення сил наших героїв поблизу міста Лисичанськ. Окупанти намагаються блокувати місто з півдня та південного заходу, також вони активно поповнюють свої втрати, кількість зброї та військової техніки.

Також росіяни намагаються закріпитися на території Лисичанського нафтопереробного заводу. Окрім того, окупантам вдалося досягнути часткового успіху на напрямку Роти – Вершина, ворог хоче закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

Війна Росії з Україною: коротко про останні події

Російські окупанти вдарили по ТЦ у Кременчуці ракетами Х-22. Стало відомо, що вони були запущені з території Курської області. На момент влучання ворожих снарядів у будівлі було близько тисячі людей. На жаль, станом на 19:40 вже відомо про 10 загиблих. Пожежники продовжують боротися з вогнем, інформація про кількість жертв та постраждалих може оновлюватися.

Нашим хоробрим воїнам вдалося відбити багато атак російських окупантів. На багатьох напрямках ворогу довелося відходити зі значними втратами. ЗСУ продовжують ламати усі плани російських окупантів та не давати їм просуватися далі. Від безсилля окупанти продовжують гатити по мирних українських містах.

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