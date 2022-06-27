Про успіхи наших захисників і захисниць розповіли в актуальному зведенні Генштабу Збройних Сил України. Що відбувається на низці напрямків станом на 18:00 27 червня – читайте далі.

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Відбиті штурми та наступальні дії ворога

На Слобожанському напрямку противник намагається утримати оборону раніше зайнятих позицій та не допустити просування українських підрозділів, їхній вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Здійснює розвідку боєм з метою визначення слабких місць в обороні наших військ.

Разом з тим на Харківському напрямку російські окупанти намагались повернути втрачені позиції, зокрема спробували вести штурмові дії у районі населеного пункту Дементіївка – успіху не мали та були змушені відійти. Крім того, українські захисники і захисниці успішно відбили ворожі штурми у напрямку населених пунктів Довгалівка та Залиман.

Зазначається, що намагаючись здійснити оперативне маскування та ввести українські підрозділи в оману, росіяни встановлюють на своїх оборонних позиціях дерев'яні макети танків.

Тим часом на Слов'янському напрямку противник намагається покращити своє тактичне становище й створити сприятливі умови для наступу на однойменний населений пункт і Барвінкове, тривають ворожі обстріли. Окупанти хотіли взяти під контроль населений пункт Мазанівка й вели наступальні дії з боку Довгенького, втім, отримали рішучу відсіч Збройних Сил України й були змушені відійти з втратами.

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На Донбасі, намагаючись відволікти наші війська, ворог вів наступ у напрямку Підлісне – Лисичанськ, але також успіху не мав та відійшов. Крім того, ЗСУ успішно припинили спроби окупантів вести розвідку боєм поблизу Берестового та наступати у напрямку Мідна Руда – Клинове, – в обох випадках загарбники відійшли.

До слова, разом з тим українські воїни зупинили наступ окупантів у напрямку Петрівське – Шевченко.

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