За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, загарбники розглядали варіанти оголошення примусового та тотального призову на війну проти України на нещодавно окупованих ними територіях, але швидко відмовилися від цієї ідеї. Офіцери армії мародерів та вбивць дійшли висновку, що забезпечити мобілізацію та контроль над такими угрупованнями їм буде занадто складно.

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Тим не менш, певну кількість реальних добровольців воювати за "русский мир" на Херсонщині та Запоріжжі росіяни все ж таки зібрали. Фанатів Путіна з числа місцевих маргіналів, активістів забороненої партії Шарія та ОПЗЖ відправили на війну у складі одного з підрозділів так званої "ДНР".

Почали викрадати чоловіків та змушувати відправлятися на війну

Після одноразового та показового відправлення на війну десь двох десятків "борців з фашизмом" росіяни зосередилися не стільки на створенні пропагандистської картинки, скільки на пограбуванні Херсонщини.

Працівники Росгвардії, ФСБ та каральні загони бойовиків ОРДЛО почали пошуки проукраїнських активістів, організаторів антиросійських мітингів та ветеранів АТО.

Окрім цього, загарбники активно шукали всіх, хто погано висловлювався проти Росії у соцмережах, тиснули на агропідприємців та займалися організацією роботи місцевої "адміністрації".

Звісно, показати успіхи своєму керівництву окупанти змогли лише у катуваннях українців, залякуванні фермерів та пограбуванні регіону. Питаннями розв'язання соціальних чи гуманітарних проблем ніхто з колаборантів чи загарбників не переймався.

Ба більше, насправді велику частину комунальних проблем окупованих міст вирішують представники законних адміністрацій, які працюють у вигнанні, але не покинули напризволяще місцевих жителів. Тому з величезною кількістю проблем загарбники ще на стикалися, але це їх "наздожене" у випадку, якщо захисники України не зможуть деокупувати наші міста.

Всередині червня російські генерали віддали наказ своїм підлеглим почати приховану та примусову мобілізацію чоловічого населення на Херсонщині. Після цього окупанти почали затримувати чоловіків різного віку у Брилівці, Томиній Балці, Станіславі та інших містах Херсонського району. Без якихось пояснень та причин загарбники саджали людей у машини та автобуси, після чого розвозили їх "на підвали" та ями. Постраждалим пропонують погодитися на участь у війні проти України, а за відмову їх катують та тримають без води та їжі.

Подекуди воєнні злочинці відпускають потерпілих на якийсь час додому "подумати перед прийняттям рішення". Тих, кого змусили вступити до лав загарбницького війська, путінські ординці планують розподіляти по різних підрозділах ОРДЛО, аби херсонці не перетиналися між собою та не могли організувати жодного опору.

У квазіреспубліках загинули понад 50 тисяч місцевих бойовиків та мобілізованих

Російські генерали, за даними українських спецслужб, дедалі більше радіють тому, що можуть використовувати примусово мобілізованих у якості "гарматного м'яса". За деякими даними, в "арміях" так званих "ДНР" та "ЛНР" з початку 24 лютого загинуло понад 50 тисяч осіб.

Нехтуючи життям жителів Донбасу, керівники російського війська фактично зменшують і без того великі втрати серед своєї орди. Це допомагає керівникам армій Росії набагато довше підтримувати бойову здатність батальйонно-тактичних груп. То ж, загарбники цілком задоволені ситуацією та постійно хочуть поповнювати сформовані на окупованих територіях підрозділи.

Той факт, що за останні тижні росіяни посилили мобілізаційні заходи на Луганщині та Донеччині, а також почали впроваджувати подібну практику на Херсонщині, говорить про серйозну нестачу "гарматного м'яса" для виконання завдянь, які Путін поставив перед своїми арміями.