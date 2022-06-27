По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, захватчики рассматривали варианты объявления принудительного и тотального призыва на войну против Украины на недавно оккупированных ими территориях, но быстро отказались от этой идеи. Офицеры армии мародеров и убийц пришли к выводу, что обеспечить мобилизацию и контроль над такими группировками будет слишком сложно.
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Тем не менее, определенное количество реальных добровольцев воевать за "русский мир" на Херсонщине и Запорожье россияне все же собрали. Фанатов Путина из числа местных маргиналов, активистов запрещенной партии Шария и ОПЗЖ отправили на войну в составе одного из подразделений так называемой ДНР.
Начали похищать мужчин и заставлять отправляться на войну
- После одноразовой и показательной отправки на войну где-то двух десятков "борцов с фашизмом" россияне сосредоточились не столько на создании пропагандистской картинки, сколько на ограблении Херсонщины.
- Сотрудники Росгвардии, ФСБ и карательные отряды боевиков ОРДЛО начали поиски проукраинских активистов, организаторов антироссийских митингов и ветеранов АТО.
- Кроме того, захватчики активно искали всех, кто плохо высказывался против России в соцсетях, давили на агропредпринимателей и занимались организацией работы местной "администрации".
- Конечно, показать успехи своему руководству оккупанты смогли только в пытках украинцев, запугивании фермеров и ограблении региона. Вопросы решения социальных или гуманитарных проблем никого из коллаборантов или захватчиков не волновали.
- Более того, на самом деле большую часть коммунальных проблем оккупированных городов решают представители законных администраций, которые работают в изгнании, но не бросили на произвол судьбы местных жителей. Поэтому с огромным количеством проблем захватчики еще не сталкивались, но это их "настигнет" в случае, если защитники Украины не смогут деоккупировать наши города.
В середине июня российские генералы приказали своим подчиненным начать скрытую и принудительную мобилизацию мужского населения в Херсонской области. После этого оккупанты начали задерживать мужчин всех возрастов в Бриловке, Томиной Балке, Станиславе и других городах Херсонского района. Без каких-либо объяснений и причин захватчики сажали людей в машины и автобусы, после чего развозили их "в подвалы" и ямы. Пострадавшим предлагают согласиться на участие в войне против Украины, а за отказ их пытают и держат без воды и еды.
Местами военные преступники отпускают потерпевших на время домой "подумать перед принятием решения". Тех, кого заставили вступить в ряды захватнического войска, путинские ордынцы планируют распределять по разным подразделениям ОРДЛО, чтобы херсонцы не пересекались между собой и не могли организовать никакого сопротивления.
В квазиреспубликах погибли более 50 тысяч местных боевиков и мобилизованных
Российские генералы, по данным украинских спецслужб, все больше радуются тому, что могут использовать принудительно мобилизованных в качестве "пушечного мяса". По некоторым данным, в "армиях" так называемых "ДНР" и "ЛНР" с начала 24 февраля погибли более 50 тысяч человек.
Пренебрегая жизнью жителей Донбасса, руководители российской армии фактически уменьшают и без того большие потери среди своей орды. Это помогает руководителям армий России гораздо дольше поддерживать боеспособность батальонно-тактических групп. Итак, захватчики полностью удовлетворены ситуацией и постоянно хотят пополнять сформированные на оккупированных территориях подразделения.
Тот факт, что за последние недели россияне усилили мобилизационные мероприятия на Луганщине и Донбассе, а также начали внедрять подобную практику в Херсонской области, говорит о серьезной нехватке "пушечного мяса" для выполнения задач, которые Путин поставил перед своими армиями.