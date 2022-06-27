По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, захватчики рассматривали варианты объявления принудительного и тотального призыва на войну против Украины на недавно оккупированных ими территориях, но быстро отказались от этой идеи. Офицеры армии мародеров и убийц пришли к выводу, что обеспечить мобилизацию и контроль над такими группировками будет слишком сложно.

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Тем не менее, определенное количество реальных добровольцев воевать за "русский мир" на Херсонщине и Запорожье россияне все же собрали. Фанатов Путина из числа местных маргиналов, активистов запрещенной партии Шария и ОПЗЖ отправили на войну в составе одного из подразделений так называемой ДНР.

Начали похищать мужчин и заставлять отправляться на войну

После одноразовой и показательной отправки на войну где-то двух десятков "борцов с фашизмом" россияне сосредоточились не столько на создании пропагандистской картинки, сколько на ограблении Херсонщины.

Сотрудники Росгвардии, ФСБ и карательные отряды боевиков ОРДЛО начали поиски проукраинских активистов, организаторов антироссийских митингов и ветеранов АТО.

Кроме того, захватчики активно искали всех, кто плохо высказывался против России в соцсетях, давили на агропредпринимателей и занимались организацией работы местной "администрации".

Конечно, показать успехи своему руководству оккупанты смогли только в пытках украинцев, запугивании фермеров и ограблении региона. Вопросы решения социальных или гуманитарных проблем никого из коллаборантов или захватчиков не волновали.

Более того, на самом деле большую часть коммунальных проблем оккупированных городов решают представители законных администраций, которые работают в изгнании, но не бросили на произвол судьбы местных жителей. Поэтому с огромным количеством проблем захватчики еще не сталкивались, но это их "настигнет" в случае, если защитники Украины не смогут деоккупировать наши города.

В середине июня российские генералы приказали своим подчиненным начать скрытую и принудительную мобилизацию мужского населения в Херсонской области. После этого оккупанты начали задерживать мужчин всех возрастов в Бриловке, Томиной Балке, Станиславе и других городах Херсонского района. Без каких-либо объяснений и причин захватчики сажали людей в машины и автобусы, после чего развозили их "в подвалы" и ямы. Пострадавшим предлагают согласиться на участие в войне против Украины, а за отказ их пытают и держат без воды и еды.

Местами военные преступники отпускают потерпевших на время домой "подумать перед принятием решения". Тех, кого заставили вступить в ряды захватнического войска, путинские ордынцы планируют распределять по разным подразделениям ОРДЛО, чтобы херсонцы не пересекались между собой и не могли организовать никакого сопротивления.

В квазиреспубликах погибли более 50 тысяч местных боевиков и мобилизованных

Российские генералы, по данным украинских спецслужб, все больше радуются тому, что могут использовать принудительно мобилизованных в качестве "пушечного мяса". По некоторым данным, в "армиях" так называемых "ДНР" и "ЛНР" с начала 24 февраля погибли более 50 тысяч человек.

Пренебрегая жизнью жителей Донбасса, руководители российской армии фактически уменьшают и без того большие потери среди своей орды. Это помогает руководителям армий России гораздо дольше поддерживать боеспособность батальонно-тактических групп. Итак, захватчики полностью удовлетворены ситуацией и постоянно хотят пополнять сформированные на оккупированных территориях подразделения.

Тот факт, что за последние недели россияне усилили мобилизационные мероприятия на Луганщине и Донбассе, а также начали внедрять подобную практику в Херсонской области, говорит о серьезной нехватке "пушечного мяса" для выполнения задач, которые Путин поставил перед своими армиями.