По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, на начальных неделях оккупации высший командирский состав захватнической армии жил на территории Крыма. Впоследствии генералы стали чаще оставаться непосредственно на Херсонщине. Однако преимущественно на территории, где размещались их штабы.

Смотрите также Банда ингушей убила кадыровцев: на Херсонщине оккупанты воюют между собой за украденное у украинцев

Конечно, фиксировались некоторые факты "отжима" жилья украинцев и заселение в квартиры и дома, но они были более единичными. В основном "национализацией" заброшенного жилья занимались местные коллаборанты.

Офицеры поверили в себя и захотели жить в уюте

Ситуация довольно кардинально изменилась где-то в 20-х числах июня, когда русские генералы позволили своим подчиненным прибирать к рукам еще и чужое жилье.

Сами генералы, полковники, подполковники и майоры начали кататься по региону в поисках недешевого жилья. Естественно, захватчики облюбовали себе более дорогие дома и очень элитные квартиры.

При этом оккупантов не волновало, живет ли кто-то в жилье, которое им понравилось. Россияне под угрозой расстрела предписывали владельцам покинуть помещение в течение 5 минут, выселяя целые семьи прямо на улицу.

Это же касается новостроек в самом Херсоне, куда заезжают офицеры местного оккупационного гарнизона. В разговорах между собой эти россияне мечтают о том, что им удастся легализовать собственное владение этими помещениями и перевезти в город свои семьи.

Представители офицерского звена считают, что уровень жизни даже в худшем селе на Херсонщине непомерно лучше, чем в любом регионе России.

Кроме того, "владельцы" нового жилья восхищаются тем, как круто жили украинцы до прихода России.

Крестьян заставляют продавать зерно по втрое заниженным ценам

Параллельно с мародерством и "отжимом" жилья у украинцев оккупационная администрация в Херсонской области продолжает заниматься фактической кражей агропродукции. Для того чтобы фермеры продолжали свою работу и могли обеспечить Россию урожаем, оккупанты не отбирают все, а предлагают продать им зерно за 80 – 85 долларов за тонну (около 2500 гривен по курсу НБУ). При этом стоимость пшеницы на свободной территории Украины и в Крыму составляет 250 долларов (около 7350 гривен по курсу НБУ), тогда как мировая рыночная цена за тонну пшеницы с фрахтом и страхованием достигает отметки почти в 400 долларов (почти 11800 гривен по курсу НБУ).

Из России завозят учителей

Кроме того, российские захватчики полным ходом пытаются организовать образовательный процесс на предстоящий учебный год. Оккупанты начали склонять к сотрудничеству учителей и преподавателей, а также проводить родительское собрание. Подобное общение всегда проходит фактически под дулами автоматов, но местные педагоги в большинстве своем не соглашаются на сотрудничество.

Оккупанты уже провели приблизительные подсчеты никуда не уехавших учителей, которые готовы продолжать работать в учебных заведениях, и поняли, что существует критическая нехватка школьных педагогов. Для замещения персонала захватчики решили привезти в Херсонскую область студентов из Новосибирска. Им предлагают выплату 7 тысяч рублей в сутки, оплату проезда и проживания.