Об успехах наших защитников и защитниц рассказали в актуальном строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины. Что происходит на ряде направлений по состоянию на 18:00 27 июня читайте дальше.

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Отражены штурмы и наступательные действия врага

На Слобожанском направлении противник пытается удержать оборону ранее занятых позиций и не допустить продвижения украинских подразделений, их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведка боем с целью определения слабых мест в обороне наших войск.

Вместе с тем на Харьковском направлении российские кафиры пытались вернуть утраченные позиции , в частности, попытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка - успеха не имели и были вынуждены отойти. Кроме того, украинские защитники и защитницы успешно отразили вражеские штурмы в направлении населенных пунктов Довгаловка и Залиман.

Отмечается, что, пытаясь осуществить оперативную маскировку и ввести украинские подразделения в заблуждение, россияне устанавливают на своих оборонительных позициях деревянные макеты танков .

Между тем на Славянском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на одноименный населенный пункт и Барвенково, продолжаются враждебные обстрелы. Оккупанты хотели взять под контроль населенный пункт Мазановка и вели наступательные действия со стороны Довгенького, впрочем, получили решительный отпор Вооруженных Сил Украины и были вынуждены отойти с потерями .

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На Донбассе, пытаясь отвлечь наши войска, враг вел наступление в направлении Подлесное - Лисичанск , однако успеха не имел и отошел. Кроме того, ВСУ успешно пресекли попытки оккупантов вести разведку боем вблизи Берестового и наступать в направлении Медной Руды – Клиново, – в обоих случаях захватчики отошли .

К слову, вместе с тем украинские воины остановили наступление кафиров в направлении Петровское - Шевченко .

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