Деталі ворожих обстрілів розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо ЗСУ відбили наступи окупантів на населені пункти кількох областей: де ворог був змушений відійти

Так, від російських дій постраждали:

3 насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську;

зруйновані 2 мости,

автомобільний тунель, який з'єднував дві окремі частини міста.

Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами,

– наголосив Сергій Гайдай.

Також багато пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні садиби. Окремі райони міста окупанти обстріляли по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв.

Через обстріл окупантів загинули 8 людей

Російські окупанти 27 червня обстріляли мирних жителів Лисичанська, які набирали воду. На жаль, жертвами загарбників стали 8 людей. Окупанти вдарили по людях з РСЗВ "Ураган".

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ "Ураган",

– заявив Гайдай.

Жертвами обстрілів стали 8 людей. Серед загиблих – хлопець 2007 року народження. За словами очільника Луганської ОВА, 21 людину доставили до лікарні. У Лисичанську після отримання медичної допомоги залишилися 5 людей. Окрім того, 16 постраждалих евакуювали до лікарень, розташованих в інших регіонах

Де окупанти мають частковий успіх

Російські окупанти не припиняють наступальних дій на Сході України. Ворог кидає на штурм великі сили та мріє про втілення бодай тактичних завдань. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що станом на 27 червня російські окупанти й далі намагаються просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, а також втримати зайняті рубежі на Півдні.

Як повідомили у Генеральному штабі, ворог покладає великі надії на оточення сил наших героїв поблизу міста Лисичанська. Окупанти намагаються блокувати місто з півдня та південного заходу, також вони активно поповнюють свої втрати, кількість зброї та військової техніки.

Також росіяни намагаються закріпитися на території Лисичанського нафтопереробного заводу. Окрім того, окупантам вдалося досягнути часткового успіху на напрямку Роти – Вершина, ворог хоче закріпитися на перехресті автотраси Е-40.