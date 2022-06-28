Детали вражеских обстрелов рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Важно ВСУ отразили наступления кафиров на населенные пункты нескольких областей: где враг был вынужден отойти

Да, от российских действий пострадали:

3 насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске;

разрушены 2 моста,

автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Также много повреждений получили многоэтажки и частные усадьбы. Отдельные районы города кафиры обстреляли по несколько раз. По возможности дома обследуются на наличие жертв.

Из-за обстрела кафиров погибли 8 человек

Российские кафиры 27 июня обстреляли мирных жителей Лисичанска, которые набирали воду. К сожалению, жертвами захватчиков стали 8 человек. Оккупанты ударили по людям с РСЗО "Ураган".

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе из РСЗО "Ураган",

– заявил Гайдай.

Жертвами обстрелов стали 8 человек. Среди погибших – парень 2007 года рождения. По словам главы Луганской ОВА, 21 человек был доставлен в больницу. В Лисичанске после получения медицинской помощи осталось 5 человек. Кроме того, 16 пострадавших эвакуировали в больницы, расположенные в других регионах.

Где кафиры имеют частичный успех

Российские кафиры не прекращают наступательных действий на Востоке Украины . Враг бросает на штурм большие силы и мечтает о воплощении хоть тактических задач. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 27 июня российские кафиры и дальше пытаются продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей, а также удержать занятые рубежи на Юге.

Как сообщили в Генеральном штабе, враг возлагает большие надежды на оцепление сил наших героев вблизи города Лисичанска. Оккупанты пытаются блокировать город с юга и юго-запада, также они активно пополняют свои потери, количество оружия и военной техники.

Также россияне пытаются закрепиться на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, оккупантам удалось добиться частичного успеха на направлении Роты – Вершина, враг хочет закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.