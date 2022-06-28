Ситуація в Лисичанську зараз дуже складна. Не дарма голова Луганської обласної військової адміністрації закликав усіх місцевих евакуюватися. Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни.

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Окупанти намагаються повністю захопити Лисичанськ

Російські війська 27 червня просунулися на південний захід від Лисичанська, але ще не повністю перервали українські наземні лінії зв'язку до міста,

– мовиться в повідомленні.

Росіяни мали частковий успіх й просунулися на захід від Вовчоярівки в напрямку траси Т1302 Лисичанськ – Бахмут. А це лише 5 кілометрів на південь від Лисичанська. В Інституті вважають, що вони поки що навряд чи захоплять трасу через опір України у Верхньокам'янці.

Окупанти також закріплюють позиції на південній території Лисичанського нафтопереробного заводу й обстрілюють з артилерії позиції ЗСУ навколо Лисичанського желатинового заводу.

Тим часом українські захисники відбили атаки Росії на північ від Підлісного. Пропагандистські телеграм-канали брешуть, що загарбники встановили "контроль вогню" вздовж українських ліній зв'язку до Лисичанська на дорозі Сіверськ – Білогорівка.

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Росіяни здійснили невдалий наступ на Слов'янськ

27 червня російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська,

– пишуть в інституті.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що українські війська чинили опір росіянам у Мазанівці та Долині вздовж Е40.

За даними аналітичного центру, росіянам, найімовірніше, доведеться відмовитися від інтенсивного просування в Луганській області, щоб відновити наступ на північ від Слов'янська. Російські війська не намагалися здійснити наземний штурм населених пунктів у районі Слов'янська чи Сіверська з боку Лимана.

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