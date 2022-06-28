Ситуация в Лисичанске сейчас очень сложная. Не зря глава Луганской областной военной администрации призвал всех местных эвакуироваться. Об этом сообщают в Американском институте изучения войны.

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Кафиры пытаются полностью захватить Лисичанск

Российские войска 27 июня продвинулись юго-западнее Лисичанска, но еще не полностью прервали украинские наземные линии связи в город,

– говорится в сообщении.

Россияне имели частичный успех и продвинулись к западу от Волчоярки в направлении трассы Т1302 Лисичанск – Бахмут. А это всего 5 километров к югу от Лисичанска. В Институте считают, что они пока вряд ли захватят трассу из-за сопротивления Украины в Верхнекаменке.

Оккупанты также закрепляют позиции на южной территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и обстреливают из артиллерии позиции ВСУ вокруг Лисичанского желатинового завода.

Тем временем, украинские защитники отбили атаки России к северу от Подлесного. Пропагандистские телеграмм-каналы врут, что захватчики установили "контроль огня" вдоль украинских линий связи в Лисичанск на дороге Северск - Белогоровка.

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Россияне совершили неудачное наступление на Славянск

27 июня российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска,

– пишут в институте.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что украинские войска сопротивлялись россиянам в Мазановке и Долине вдоль Е40.

По данным аналитического центра, россиянам, вероятнее всего, придется отказаться от интенсивного продвижения в Луганской области, чтобы возобновить наступление к северу от Славянска. Российские войска не пытались совершить наземный штурм населенных пунктов в районе Славянска или Северска со стороны Лимана.

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