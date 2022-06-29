О чрезвычайно сложной ситуации в городе рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он отметил, что ранения у 20 человек – очень серьезные.

Россияне уже подбираются к самому Лисичанску, – советник главы МВД о ситуации на Донбассе.

Серьезные травмы получили люди, пришедшие за водой

В Краматорск госпитализировали троих местных жителей, которые просто пришли пополнить запасы воды. В Днепре медики помогают 2 детям – 14 и 15 лет, которые тоже были в очереди за водой 27 июня.

Еще несколько лисичан доставили во Львов. Повреждения у травмированных – по большей части тяжелые.

Ситуация в Лисичанске напоминает Северодонецк

Сергей Гайдай сравнил нынешнюю ситуацию в Лисичанске с тем, что раньше было в Северодонецке. В начале штурма областного центра занимался дом за домом.

Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов.

– рассказал Гайдай.

Смотрите фото Лисичанская после обстрелов / Фото Сергея Гайдая:

Ситуация в Лисичанске: последние новости