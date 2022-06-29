Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 29 червня.

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Ворог планує наступ на Слов'янськ

Російські військові намагаються вести штурмові дії на Слов'янському напрямку. Наразі у їхні плани входить вихід на рубіж Богородичне – Краснопілля. Це дозволить ворогові створити умови для наступу на Барвінкове, а також Слов'янськ. Крім того, загарбники обстрілювали позиції наших військових поблизу Маяків і Серебрянки.



Карта бойових дій поблизу Слов'янська / Скриншот liveuamap

Що стосується Донецького напрямку, то там ворог веде бойові дії на Лисичанському та Бахмутському напрямках. Відповідні дії окупанти проводять не просто так. Вони прагнуть оточити Лисичанськ, щоб потім повністю захопити його. Що стосується однойменного напрямку, то ворог там наступає на напрямку Вовчоярівка – Верхньокам'янка.

Неспокійно також на Бахмутському напрямку. Окупанти там наступають у напрямках Мідна Руда – Клинове. Упродовж минулої доби ворогові вдалось досягнути часткового успіху у північній частині Клинового, а також траси E-40. Мовиться про район поблизу Вуглегірської ТЕС.

У Генштабі зауважили, що ворог посилив своє угруповання однією батальйонною тактичною групою. Це окупанти зробили для того, щоб мати можливість зберегти темп наступу на цьому напрямку. До двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямку ворог перекинув на Новопавлівський.

Що ж стосується Авдіївського, Курахівського, а також Запорізького напрямків, то там минулось без активних дій з боку окупантів. Ворог продовжує робити все для того, щоб буквально сковувати дії наших військових. Задля цього вороги щедро поливають їх вогнем. Це, ясна річ, не дозволяє перекинути війська на інші напрямки.

На Півдні ворог намагається утримати зайняті рубежі

Південнобузький і Таврійський напрямки. Там ворог намагається утримати рубежі, які він зайняв раніше. Крім того, окупанти роблять усе можливе для недопуску наших військових до контратаки на Херсонщині та Миколаївщині.

Натомість до Криворізького напрямку ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи. Це він зробив для того, щоб посилити свої підрозділи, які вже там перебувають.



Карта бойових дій на півдні / Скриншот liveuamap

Миколаївський напрямок. Російські бійці розгорнули зенітну батарею С-300ВМ. Це вони зробили задля прикриття районів, у яких зосереджені вороже озброєння, а також техніка.

Волинський і Поліський напрямки. Там, згідно з даними Генштабу, триває перевірка бойової готовності війська Білорусі. Наявна інформація свідчить про те, що у проміжку між 28 червня та 16 липня у Гомельській області проводитимуть військові збори. У них братимуть участь військовозобов'язані країни-посіпаки Росії.

Слід також пам'ятати, що зберігається ризик атак з Білорусі. Ворог може випускати ракети, а також завдавати авіаударів. Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу.

Сіверський напрямок. На територіях Брянської та Курської областей, які межують з нашим кордоном, базуються до трьох батальйонних тактичних груп ворога. Вони входять до складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій, а також підрозділів десантників. Крім того, не припиняється артилерійський обстріл прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини.

Поблизу державного кордону також розгорнули реактивні системи залпового вогню "Град". Ними ворог може бити по Сумській області.

Харківський напрямок. Тут ворог продовжує утримувати рубежі, зайняті раніше. Щоб уточнити, де саме розташовані наші позиції, ворог проводив повітряну розвідку. Безпілотниками окупанти пролітали в районах Циркунів, а також Кутузівки.

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