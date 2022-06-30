ЗСУ контролюють ситуацію

Про ситуацію у Лисичанську в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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За його словами, ситуація у Лисичанську – вкрай важка, але повністю контрольована Збройними Силами України. Гайдай заявив, що росіяни завдають багато обстрілів та наступають з декількох напрямків.

Глава Луганської ОВА повідомив, що окупанти не контролюють Лисичанськ і не взяли ЗСУ в оточення. Гайдай розповів, що російські війська вже на околиці Лисичанська, проте вуличних боїв нема.

Військовослужбовці з Росії продовжують використовувати тактику випаленої землі. Вони завдають масованих артобстрілів, після чого відбувається навала.

Як сказав Гайдай, росіяни буквально лізуть зі всіх щілин та мають неймовірно велику кількість техніки, зокрема артилерії.

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Ризик оточення є

Очільник Луганської ОВА завив, що ризик оточення ЗСУ в Лисичанську є вже давно. Він зазначив, що окупанти намагалися здійснити оточення українських сил з Попасної та Білогорівки.

Гайдай наголосив, що такі ризики є в теорії, однак на практиці ЗСУ бачать мапу бойових дій, звідки йдуть росіяни та де ворог має резерви, тому все контролюють.

Він вкотре нагадав, що Лисичанськ краще розташований для оборони, ніж захоплений Сєвєродонецьк. Також Гайдай повідомив, що евакуація з міста неможлива, оскільки загарбники мінують дороги протитанковими мінами.

Останні новини з Лисичанська від Генштабу ЗСУ

У пресслужбі Генштабу ЗСУ ввечері 30 червня повідомили, що росіяни обстрілюють позиції українських військ в районі Лисичанська. Ворог веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу та має частковий успіх. Також окупанти утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Повідомлялося, що збройні сили Росії вели штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанського НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве. У Генштабі ЗСУ констатували, що ворог частково має успіх. Окрім того, загарбники утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

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