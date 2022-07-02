Відповідну заяву зробив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ. Він заявив, що такої інтенсивності обстрілів, яких наразі зазнає Луганщина, у Європі не було від 1944 – 1945 років.

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Україна захищає Лисичанськ. Ситуація там – дуже складна. Тим часом Донецьку область захопити набагато складніше.

Там є по суті дві фортеці – Слов'янськ і Краматорськ, особливо Краматорськ. Тому, не думаю, що це так просто,

– заявив Денисенко.

Зауважте! Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив про скорочення тривалості комендантської години. Тепер вона діятиме від 22:00 до 04:00.

Тривають бої за Лисичанськ

Руслан Музичук – представник Національної гвардії – повідомив, що Лисичанськ перебуває під контролем українських військ. На околицях міста тривають запеклі бої. Загарбники не оточили Лисичанськ.

Втрати ворога

Українські герої продовжують обороняти рідну землю. Ворогу завдають значних втрат. Станом на 2 липня у Генштабі ЗСУ повідомили про 35 870 російських окупантів. Також вдалося знищити:

танків – 1582 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць;

артилерійських систем – 800 (+4) одиниць;

РСЗВ – 246 (+0) одиниць;

засобів ППО – 105 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 186 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць;

Крилатих ракет – 144 (+1) одиниця.

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