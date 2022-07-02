На Донеччині змінили час комендантської години

Ситуація в Донецькій області залишається напруженою. Втім, там вирішили скоротити тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00.

Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00,

– написав він.

Також Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

Майже половину Донецької області контролює Україна

Російські окупанти продовжують сильно гатити по Донеччині. Вони обстрілюють фактично всі населені пункти. При цьому під контролем України перебуває майже половина Донеччини – 45% .

Голова Донецької ОВА каже, що згодом ми зупинимо ворога і звільнимо всі окуповані території. Відомо, що Донеччина та Луганщина є найгарячішими точками.

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