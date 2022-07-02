В Донецкой области сменили время комендантского часа

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Впрочем, там решили сократить продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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С понедельника, 4 июля, он будет действовать с 22:00 до 04:00.

Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаски будут действовать с 22:00 до 04:00,

– написал он.

Также Кириленко призывает всех ответственно относиться к ограничениям, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

Почти половину Донецкой области контролирует Украина

Российские оккупанты продолжают сильно бить по Донбасу. Они обстреливают практически все населенные пункты. При этом под контролем Украины находится почти половина Донбасса – 45%.

Глава Донецкой ОВА говорит, что впоследствии мы остановим врага и освободим все оккупированные территории. Известно, что Донетчина и Луганщина являются самыми горячими точками.

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