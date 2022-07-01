Враг продолжает сильно бить по Донетчине. Он обстреливает практически все населённые пункты. Об этом глава Донецкой ОВА сообщил в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Почти половину Донецкой области контролирует Украина

В настоящее время остается под контролем 45%. Это практически половина области, это при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения,

– сказал Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОВА говорит, что впоследствии мы остановим врага и освободим все оккупированные территории. Известно, что Донетчина и Луганщина являются самыми горячими точками.

"Обстрелы на территории Донбасса настолько разрушительны и настолько их велико, потому что большая площадь и линия фронта", – рассказал глава ОВА.

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

В Славянском направлении враг перегруппировывается и пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении россияне пытаются оцепить украинских военных в районе Лисичанска с юга и запада.

На Лисичанском направлении оккупанты обстреливают наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеярки. Они пытаются захватить часть пути Бахмут – Лисичанск, но безрезультатно. Враг активизировался на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении захватчики обстреливают из артиллерии районы Берестового, Яковлевки, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях обстреливал позиции ВСУ.

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