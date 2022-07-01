Враг продолжает сильно бить по Донетчине. Он обстреливает практически все населённые пункты. Об этом глава Донецкой ОВА сообщил в эфире телемарафона, передает 24 канал.
Обратите внимание Ракетные удары по Одесщине и Николаеву, потери врага на Юге: основное за 128 день войны
Почти половину Донецкой области контролирует Украина
В настоящее время остается под контролем 45%. Это практически половина области, это при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения,
– сказал Павел Кириленко.
Глава Донецкой ОВА говорит, что впоследствии мы остановим врага и освободим все оккупированные территории. Известно, что Донетчина и Луганщина являются самыми горячими точками.
"Обстрелы на территории Донбасса настолько разрушительны и настолько их велико, потому что большая площадь и линия фронта", – рассказал глава ОВА.
Ситуация на Донбассе по данным Генштаба
- В Славянском направлении враг перегруппировывается и пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.
- На Донецком направлении россияне пытаются оцепить украинских военных в районе Лисичанска с юга и запада.
- На Лисичанском направлении оккупанты обстреливают наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеярки. Они пытаются захватить часть пути Бахмут – Лисичанск, но безрезультатно. Враг активизировался на Краматорском направлении.
- На Бахмутском направлении захватчики обстреливают из артиллерии районы Берестового, Яковлевки, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях обстреливал позиции ВСУ.
Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 30 июня: смотрите видео