Ворог продовжує сильно гатити по Донеччині. Він обстрілює фактично всі населені пункти. Про це голова Донецької ОВА повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Майже половину Донецької області контролює Україна
Наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення,
– сказав Павло Кириленко.
Голова Донецької ОВА каже, що згодом ми зупинимо ворога і звільнимо всі окуповані території. Відомо, що Донеччина та Луганщина є найгарячішими точками.
"Обстріли на території Донеччини настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту", – розповів очільник ОВА.
Ситуація на Донбасі за даними Генштабу
- На Слов'янському напрямку ворог перегруповується та намагаються покращити тактичне положення. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.
- На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити українських військових в районі Лисичанська з півдня та заходу.
- На Лисичанському напрямку окупанти обстрілюють наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Білогорівки, Лисичанська та Вовчоярівки. Вони намагаються захопити частину шляху Бахмут – Лисичанськ, але безрезультатно. Ворог активізувався на Краматорському напрямку.
- На Бахмутському напрямку загарбники обстрілюють з артилерії райони Берестового, Яковлівки, Відродження, Майорська та Вугледарської ТЕС.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках обстрілював позиції ЗСУ.
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