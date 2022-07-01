Ворог продовжує сильно гатити по Донеччині. Він обстрілює фактично всі населені пункти. Про це голова Донецької ОВА повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Майже половину Донецької області контролює Україна

Наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення,

– сказав Павло Кириленко.

Голова Донецької ОВА каже, що згодом ми зупинимо ворога і звільнимо всі окуповані території. Відомо, що Донеччина та Луганщина є найгарячішими точками.

"Обстріли на території Донеччини настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту", – розповів очільник ОВА.

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Слов'янському напрямку ворог перегруповується та намагаються покращити тактичне положення. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити українських військових в районі Лисичанська з півдня та заходу.

На Лисичанському напрямку окупанти обстрілюють наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Білогорівки, Лисичанська та Вовчоярівки. Вони намагаються захопити частину шляху Бахмут – Лисичанськ, але безрезультатно. Ворог активізувався на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілюють з артилерії райони Берестового, Яковлівки, Відродження, Майорська та Вугледарської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках обстрілював позиції ЗСУ.

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