Украинские силы могут продолжить отведение с боями

В Институте изучения войны (ISW), анализируя ситуацию в Лисичанске, заявили, что отведение украинских войск в Северск (Донецкая область) позволит ВСУ снизить риск немедленного окружения российскими оккупантами.

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Как говорится в сообщении, 2 июля захватчикам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться по городу. Украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.

Согласно данным ISW, отведение украинских войск в Северск позволит ВСУ продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут.

По мнению американских аналитиков, россияне могут полностью установить контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. После захвата Лисичанска оккупанты могут нанести удар по украинским позициям в Северске, а затем вернуться в Славянск и Бахмут.

Какая ситуация в Лисичанске

Вооруженные силы России сосредоточили свои силы на захваченном Лисичанске после того, как оккупировали Северодонецк. В планах врага выйти на административные границы Луганщины.

Согласно предварительным данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки.

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук 2 июля информировал, что Лисичанск – под контролем украинских войск. Музычук опроверг заявление непризнанного главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Россия захватила Лисичанск.

Оккупанты пытаются жестко захватить Лисичанск, нанося массированные удары. Однако враг имеет серьезные потери: 30 июня украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

1 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что враг вел штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об интенсивных боях за Лисичанский НПЗ сообщала и разведка минобороны Великобритании.

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