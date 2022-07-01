По словам главы Луганской ОВА, враг тщетно пытается оцепить украинских военных и атакует Лисичанск с юга и запада.

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Ситуация в Лисичанске

Гайдай рассказал, что штурмовые действия врага в районах Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцевого частично успешные. Россияне удерживают под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили врага отойти. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая соединяет с Бахмутом,

– отметил Гайдай.

Обстрелы гражданских

Он добавил, что жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в хранилищах из-за очень интенсивных обстрелов. Разрушены многие дома и инфраструктурные объекты, в частности, пожар вспыхнул в двух торговых центрах, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом спасатели потушили пожар на площади около 500 квадратных метров.

Эту информацию подтверждают и в Генштабе. Там 30 июня сообщили, что россияне обстреливают позиции украинских войск в районе Лисичанска. Враг ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и имеет частичный успех.

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