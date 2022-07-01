За словами голови Луганської ОВА, ворог марно намагається оточити українських військових та атакує Лисичанськ із півдня та заходу.

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Ситуація в Лисичанську

Гайдай розповів, що штурмові дії ворога в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх. Росіяни утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили ворога відійти. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом,

– зазначив Гайдай.

Обстріли цивільних

Він додав, що мешканці Лисичанська майже цілодобово перебувають у сховища, через дуже інтенсивні обстріли. Зруйновано багато будинків та інфраструктурних об'єктів, зокрема, пожежа спалахнула у двох торговельних центрах, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому рятувальники загасили пожежу на площі майже 500 квадратних метрів.

Цю інформацію підтверджують і в Генштабі. Там 30 червня повідомили, що росіяни обстрілюють позиції українських військ в районі Лисичанська. Ворог веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу та має частковий успіх.

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