Последнюю информацию обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты закрепляются в районе города.

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Безуспешное наступление на Белогоровку

Наши военные сообщили, что на Донецком направлении основные силы российских оккупантов идут на то, чтобы закрепиться на позициях в районе города Лисичанск. Также хотят закрепиться возле Верхнекаменки. Враг вел наступление возле Белогоровки, но безуспешно, поэтому вынужден был отойти.

Но на Славянском направлении, по данным Генштаба, российские захватчики встали в оборону. При этом продолжают обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Стреляют в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки.

Россияне пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Но успеха не имели. Нарвались на отпор наших героев и отошли. В Генштабе констатировали, что противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Борьба на Бахмутском и Авдеевском направлениях

В направлении Бахмута российские захватчики вели обстрелы недалеко от Новолуганского и Майского. Били из авиации возле Покровского. Кроме того, российские оккупанты пытаются вести наступление в районе населенного пункта Спирно. Боевые действия там продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал наши позиции. Открывал огонь в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Россияне ведут штурм, потому что надеются, что это поможет им улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.