Останню інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних Сил України. Російські окупанти закріплюють в районі міста.

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Безуспішний наступ на Білогорівку

Наші військові повідомили, що на Донецькому напрямку основні сили російських окупантів йдуть на те, щоб закріпитися на позиціях в районі міста Лисичанськ. Також хочуть закріпитися біля Верхньокам'янки. Ворог вів наступ поблизу Білогорівки, але без успіху, тому змушений був відійти.

Та на Слов'янському напрямку, за даним Генштабу, російські загарбники стали в оборону. При цьмоу продовжують обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Стріляють в районах населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам'янка, Вірнопілля і Маяки.

Не раз росіяни намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Але успіху не мали. Нарвалися на відсіч наших героїв та відійшли. У Генштабі констатували, що ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Боротьба на Бахмутському та Авдіївському напрямках

У напрямку Бахмута російські загарбники вели обстріли недалеко від Новолуганського і Травневого. Били з авіації поблизу Покровського. Крім того, російські окупанти намагаються вести наступ в районі населеного пункту Спірне. Бойові дії там тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював наші позиції. ВІдкривав вогонь у районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір'я, Ольгівське та Кам'янське. Росіяни ведуть штурм, бо сподіваються, що це допоможе їм покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.