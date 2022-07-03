В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Російські окупанти – скуті в можливостях маневру на суходолі. Тому вони намагаються тиснути з повітря.
Цікаво Херсонське угруповання Росії приречене, – Арестович пояснив, чому так вважає
Окупанти намагалися відбити Іванівку
Загарбники 2 липня здійснили 9 авіаційних ударів. Зокрема, 5 з них відбулися на Херсонщині. Окупанти атакували парами ударних гелікоптерів Ка-52, намагаючись повернути собі втрачене положення в районі звільненої Іванівки. Окрім цього, 1 удар відбувся в районі Мирного.
Опівдні українські підрозділи завадили росіянам здійснити розвідку боєм в напрямку Іванівки. Тож вороги відступили на двох бойових броньованих "Тиграх" в бік Ольгиного.
Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїний,
– розповіли в ОК "Південь".
Після цього загарбники з винищувача Су-30 випустили ракету Х-31 по Білгород-Дністровському району Одещини. Вона поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. На щастя, значних руйнувань та займань не було. Загиблих та травмованих також.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
Варто прочитати Авіація ЗСУ знищила за день два пункти управління та два склади боєприпасів ворога
Захисники знищили ворожий склад у Чорнобаївці
За добу українські пілоти завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п'ятьох скупченнях окупантів в районах:
- П'ятихаток,
- Високопілля,
- Дудчан,
- Центрального.
Наразі результати цих атак встановлюють. Проте вже відомо, що захисники за добу знищили:
- 29 окупантів,
- самохідну гаубицю "Мста-С",
- 2 самохідні великокаліберні гармати "Піон",
- 6️ одиниць броньованої техніки.
Водночас на Миколаївщині росіяни активізували повітряну розвідку. Однак українські бійці успішно ліквідували 3 з 3 ворожих безпілотників.
Окрім цього, біля Чорнобаївки та Снігурівки ЗСУ знищили 2️ ворожі склади боєприпасів, а поблизу Іванівки захопили 4️ трофейні бойові машини піхоти.
Зауважте Українські військові звільнили Іванівку, що на Херсонщині
Загроза ракетних ударів досі існує
В корабельному угрупованні російського флоту відбулись зміни. Наразі на варті перебувають:
- 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами;
- 2 великі десантні кораблі.
За словами захисників, Чорне море несе загрозу не лише ворожих ракетних ударів. Адже в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя досі можна підірватися на мінах окупантів.
"Як це сталося з поціновувачами морського відпочинку сьогодні ввечері на Одещині. Один з плавців загинув, другий – отримав поранення та контузію", – додали в ОК "Південь".
Тому українців закликали не нехтувати правилами дій під час повітряної тривоги, а також попередженнями та заборонами, які спрямовані лише на збереження життів мирних жителів. Окрім цього, варто бути пильними та свідомими й довіряти виключно силам оборони та правдивим джерелам інформації.
Буде цікаво – ЗСУ знищили 3 ворожі склади з боєприпасами: дивіться відео