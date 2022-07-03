В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. Российские оккупанты – скованны в возможностях маневра на суше. Поэтому они пытаются давить с воздуха.

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Оккупанты пытались отбить Ивановку

Захватчики 2 июля совершили 9 авиационных ударов. В частности, 5 из них были в Херсонской области. Оккупанты атаковали парами ударных вертолетов Ка-52, пытаясь вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки. Кроме этого, 1 удар произошел в районе Мирного.

В полдень украинские подразделения помешали россиянам провести разведку боем в направлении Ивановки. Враги отступили на двух боевых бронированных "Тиграх" в сторону Ольгиного.

Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный,

– рассказали в ОК "Юг".

После этого захватчики из истребителя Су-30 выпустили ракету Х-31 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. К счастью, значительных разрушений и возгораний не было. Погибших и травмированных тоже.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Защитники уничтожили вражеский склад в Чернобаевке

За сутки украинские пилоты нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти скоплениях оккупантов в районах:

Пятихаток,

Высокополье,

Дудчан,

Центрального.

Пока результаты этих атак устанавливают. Однако уже известно, что защитники в сутки уничтожили:

29 оккупантов,

самоходную гаубицу "Мста-С",

2 самоходные крупнокалиберные пушки "Пион",

6️ единиц бронированной техники.

В то же время в Николаевской области россияне активизировали воздушную разведку. Однако украинские бойцы успешно ликвидировали 3 из 3 вражеских беспилотников.

Кроме того, возле Чернобаевки и Снегиревки ВСУ уничтожили 2️ вражеские склады боеприпасов, а вблизи Ивановки захватили 4️ трофейные боевые машины пехоты.

Заметьте Украинские военные освободили Ивановку в Херсонской области

Угроза ракетных ударов до сих пор существует

В корабельной группировке российского флота произошли изменения. В настоящее время на страже находятся:

3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами;

2 больших десантных корабля.

По словам защитников, Черное море несет угрозу не только вражескими ракетными ударами. Ведь в прибрежных водах и некоторых участках побережья до сих пор можно взорваться на минах оккупантов.

"Как это произошло с ценителями морского отдыха сегодня вечером в Одесской области. Один из пловцов погиб, второй – получил ранения и контузию", – добавили в ОК "Юг".

Поэтому украинцев призывали не пренебрегать правилами действий во время воздушной тревоги, а также предупреждениями и запретами, направленными только на сохранение жизней мирных жителей. Кроме этого, следует быть внимательными и сознательными и доверять исключительно силам обороны и правдивым источникам информации.

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