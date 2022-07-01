Также Министерство обороны Великобритании высказало свои мнения по поводу "жеста доброй воли" россиян на острове Змеином. Об этом стало известно 1 июля.

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Борьба за контрольную высоту продолжается

Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ,

– говорится в сообщении.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты захватили часть нефтеперерабатывающего завода. Речь идет о северо-западной и юго-восточной.

Что говорят в Минобороны о "доброй воле" оккупантов

30 июня Министерство обороны России объявило об уходе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Оккупанты захватили остров в первый день вторжения. Он расположен вдоль основных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов.

Когда российские войска покидали остров, то заявили, что это "жест доброй воли". Но на самом деле это результат блестящей работы ВСУ. Это подтверждают и данные Минобороны Великобритании.

Россия, скорее всего, с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как «жест доброй воли», как она утверждала,

– говорится в сообщении.

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