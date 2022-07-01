Також Міністерство оборони Великої Британії висловило свої думки щодо "жесту доброї волі" росіян на острові Зміїному. Про це стало відомо 1 липня.

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Боротьба за контрольну висоту триває

Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ,

– мовиться в повідомленні.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти захопили частину нафтопереробного заводу. Мовиться про північно-західну та південно-східну.

Що кажуть у Міноборони про "добру волю" окупантів

30 червня Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Окупанти захопили острів у перший день вторгнення. Він розташований уздовж основних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

Коли російські війська покидали острів, то заявили, що це є "жестом доброї волі". Але насправді це результат блискучої роботи ЗСУ. Це підтверджують і дані Міноборони Британії.

Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як «жест доброї волі», як вона стверджувала,

– мовиться в повідомленні.

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