Українські сили можуть продовжити відхід з боями
В Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи ситуацію у Лисичанську, заявили, що відведення українських військ до Сіверська (Донецька область) дозволить ЗСУ знизити ризик негайного оточення російськими окупантами.
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Як йдеться у повідомленні, 2 липня загарбникам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста. Українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.
Відповідно до даних ISW, відведення українських військ до Сіверська дозволить ЗСУ продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут.
На думку американських аналітиків, росіяни можуть повністю встановити контроль над територією Луганської області вже найближчими днями. Після захоплення Лисичанська окупанти можуть завдати удару по українських позиціях в Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмуту.
Яка ситуація у Лисичанську
- Збройні сили Росії зосередили свої сили на захоплені Лисичанська після того, як окупували Сєвєродонецьк. У планах ворога вийти на адміністративні кордони Луганщини.
- Відповідно до попередніх даних Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам'янки.
- Представник Національної гвардії Руслан Музичук 2 липня інформував, що Лисичанськ – під контролем українських військ. Музичук спростував заяву невизнаного глави Чечні Рамзана Кадирова про те, що Росія захопила Лисичанськ.
- Окупанти намагаються жорстко захопити Лисичанськ, завдаючи масованих ударів. Однак ворог має серйозні втрати: 30 червня українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська.
- 1 липня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що ворог вів штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Про інтенсивні бої за Лисичанський НПЗ повідомляла й розвідка міноборони Великої Британії.
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