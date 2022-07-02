У Фонді розповіли, що такі кадри вдалося зафіксувати днями у Лисичанську. Його зняли на коптер, який "повернись живим" передали Збройним Силам.

Зауважте Бої за Лисичанськ тривають, але місто не оточене, – Нацгвардія спростувала вихваляння окупантів

Як палали окупанти

Зараз поблизу Лисичанська тривають активні бойові дії. Однак Збройні Сили дають російським окупантам потужну відсіч. Саме тому місто повністю перебуває під контролем українських захисників та захисниць.

Як палали окупанти біля Лисичанська: ефектне відео

Окупанти брешуть про вхід у Лисичанськ

Посіпака Путіна та очільник Чечні Рамзан Кадиров відзначився черговою брехнею про "успіхи" окупантів та бойовиків. Удень 2 липня він заявив про те, що нібито окупаційні війська ввійшли в Лисичанськ, перебувають у центрі міста та проводять зачистку.

Однак представник Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що місто повністю контролюють українські війська. Запеклі бої з окупантами тривають на околицях міста. Оточення немає.

Лисичанськ – фактично останній форпост на Луганщині. Окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Луганщини, тому намагаються окупувати місто.

До теми пропонуємо ще три палаючі склади окупантів: дивіться відео