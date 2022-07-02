В Фонде рассказали, что такие кадры удалось зафиксировать на днях в Лисичанске. Их сняли на коптер, который "Вернись живым" передали Вооруженным Силам.

Заметьте Бои за Лисичанск продолжаются, но город не окружен, – Нацгвардия опровергла восхваление оккупантов

Как горели оккупанты

Сейчас вблизи Лисичанска продолжаются активные боевые действия. Однако Вооруженные Силы дают российским оккупантам мощный отпор. Именно поэтому город находится под контролем украинских защитников и защитниц.

Как пылали оккупанты возле Лисичанска: эффектное видео

Оккупанты врут о входе в Лисичанск

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметился очередной ложью об "успехах" оккупантов и боевиков. Днем 2 июля он заявил о том, что якобы оккупационные войска вошли в Лисичанск, находятся в центре города и производят зачистку.

Однако представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что город полностью контролируется украинскими войсками. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в окрестностях города. Окружения нет.

Лисичанск – фактически последний форпост в Луганской области. Оккупанты хотят выйти на административные границы Луганщины, поэтому пытаются оккупировать город.

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