Українські захисники в небі атакували ворогів штурмовиками та бомбардувальниками. Про це заявили в командуванні Повітряних сил 1 липня.

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10 авіаударів по російських окупантах

30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська,

– мовиться в повідомленні.

У командуванні розповідають, що удари українських літунів завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках.

Силам ППО вдалося уразити логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

Свіжі втрати ворога

Станом на 1 липня українські військові ліквідували:

особового складу – 35 750 російських окупантів;

танків – 1577 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3736 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 796 (+6) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

засобів ППО – 105 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 186 (+1) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) одиниць,

крилатих ракет – 143 (+0) одиниць,

кораблів / катерів – 15 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.

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