Як розповіли українські розвідники, окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

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Розвідники розповіли, що в окупованій Калинівці Херсонської області з'явилася група дезертирів віком 18 – 20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення.

Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають 3 автомати. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються,

– сказали українські розвідники.

Загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".

Втрати Росії в Україні колосальні

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у цинічній війні проти України. Кількість загиблих росіян невпинно наближається до позначки у 40 тисяч військових. У Генштабі ЗСУ 1 липня опублікували приблизні втрати Росії у війні проти України. Нашим захисникам і захисницям вдалось знищити вже 35 750 російських військових. Упродовж минулої доби список "двохсотих" поповнили 150 окупантів.

Актуальні втрати ворога станом на 1 липня

Танків – 1577 (+4) одиниць.

Бойових броньованих машин – 3736 (+10) одиниць.

Артилерійських систем – 796 (+6) одиниць.

РСЗВ – 246 (+0) одиниць

Засобів ППО – 105 (+1) одиниць.

Літаків – 217 (+0) одиниць.

Гелікоптерів – 186 (+1) одиниць.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) одиниць.

Крилатих ракет – 143 одиниць.

Кораблів / катерів – 15 (+1) одиниць.

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) одиниць.

Спеціальної техніки – 61 одиниця.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільших втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Нагадаємо, що дані про ліквідованих окупантів приблизні. Їх неможливо точно підрахувати через активні бойові дії.

Що потрібно для звільнення окупованого Херсона

Екскомандир одного з добровольчих полків України, офіцер ССО Максим Жорін розповів, що Україна обов'язково звільнить Херсон. ЗСУ вже поступово наближаються до міста. Однак для успішної деокупації Херсона потрібне західне озброєння. Він підтвердив, що на Херсонському та Запорізькому напрямках українські війська просувалися вперед.

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