Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Деяку техніку ворога атакували ЗСУ, а іншу – росіяни разом з документами знищували самотужки.

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Росія нищила свою техніку та палила документи, відступаючи зі Зміїного

Росіяни, відступаючи з острова Зміїний, намагались знищити всі сліди свого перебування там та замінувати територію.

Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснили мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова,

– повідомило ОК "Південь".

Ба більше, вже є інформація про те, що наші ракетно-артилерійські удари знищили техніку ворога:

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

один з маломірних катерів;

причіп, що містив дизель-генератор;

радіолокаційну станцію;

польовий склад боєприпасів.

Відступаючи, вороги підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г", а також над морем втратили гелікоптер.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що станом орієнтовно на 02:12 1 липня триває операція, адже забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.

"Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються", – повідомило командування.

Ворог здійснював вильоти з Криму для евакуації зі Зміїного

Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму,

– повідомило командування.

Додали також, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Попередньо, обійшлось без руйнувань та втрат.

Коротко про звільнення Зміїного від ворога

30 червня стало відомо, що після ударів ЗСУ ворог, ймовірно, евакуювався з острова Зміїний.

Згодом інформацію підтвердив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що на Зміїному росіян більше немає, адже ЗСУ провели чудову операцію.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські окупанти не витримали масованої атаки з наших військових. Пояснив, що ЗСУ вдарити по росіянах з артилерії, завдавали ракетних, а також авіаударів. Тож загарбники покинули острів.

У МВС пояснили, що ворог спробує повернутись, проте йому нічого не вдасться.

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