Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Некоторую технику врага атаковали ВСУ, а другую – россияне вместе с документами уничтожали своими силами.

Заметьте "Богдана" сыграла важную роль: Залужный показал видео, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного

Россия уничтожала свою технику и жгла документы, отступая из Змеиного

Россияне, отступая с острова Змеиный, пытались уничтожить все следы своего пребывания и заминировать территорию.

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, провели минирование местности, причала и окрестных вод у острова,
– сообщило ОК "Юг".

Более того, уже есть информация о том, что наши ракетно-артиллерийские удары уничтожили технику врага:

  • зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • один из маломерных катеров;
  • прицеп, содержащий дизель-генератор;
  • радиолокационную станцию;
  • полевой склад боеприпасов.

Отступая, враги взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", а также над морем потеряли вертолет.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию ориентировочно на 02:12 1 июля идет операция, ведь обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.

"Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются", – сообщило командование.

Враг совершал вылеты из Крыма для эвакуации из Змеиного

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма,
– сообщило командование.

Добавили также, что один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Предварительно обошлось без разрушений и потерь.

Кратко об освобождении Змеиного от врага

  • 30 июня стало известно, что после ударов ВСУ враг, вероятно, эвакуировался с острова Змеиный.
  • Впоследствии информацию подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что на Змеином россиян больше нет, ведь ВСУ провели отличную операцию.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты не выдержали массированной атаки из наших военных. Объяснил, что ВСУ ударить по россиянам из артиллерии, наносили ракетные, а также авиаудары. Так что захватчики покинули остров.
  • В МВД объяснили, что враг попытается вернуться, однако ему ничего не удастся.

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