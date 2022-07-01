Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Некоторую технику врага атаковали ВСУ, а другую – россияне вместе с документами уничтожали своими силами.

Заметьте "Богдана" сыграла важную роль: Залужный показал видео, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного

Россия уничтожала свою технику и жгла документы, отступая из Змеиного

Россияне, отступая с острова Змеиный, пытались уничтожить все следы своего пребывания и заминировать территорию.

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, провели минирование местности, причала и окрестных вод у острова,

– сообщило ОК "Юг".

Более того, уже есть информация о том, что наши ракетно-артиллерийские удары уничтожили технику врага:

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

один из маломерных катеров;

прицеп, содержащий дизель-генератор;

радиолокационную станцию;

полевой склад боеприпасов.

Отступая, враги взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", а также над морем потеряли вертолет.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию ориентировочно на 02:12 1 июля идет операция, ведь обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.

"Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются", – сообщило командование.

Враг совершал вылеты из Крыма для эвакуации из Змеиного

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма,

– сообщило командование.

Добавили также, что один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Предварительно обошлось без разрушений и потерь.

Кратко об освобождении Змеиного от врага

30 июня стало известно, что после ударов ВСУ враг, вероятно, эвакуировался с острова Змеиный .

Впоследствии информацию подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что на Змеином россиян больше нет, ведь ВСУ провели отличную операцию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты не выдержали массированной атаки из наших военных. Объяснил, что ВСУ ударить по россиянам из артиллерии, наносили ракетные, а также авиаудары. Так что захватчики покинули остров.

В МВД объяснили, что враг попытается вернуться, однако ему ничего не удастся .