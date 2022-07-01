Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками. Об этом заявили в командовании Воздушных сил 1 июля.

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10 авиаударов по российским оккупантам

30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска,

– говорится в сообщении.

В командовании рассказывают, что удары украинских летунов помешали продвижению оккупантов по нескольким важным направлениям.

Силам ПВО удалось поразить логистические центры врага, пункты обеспечения топлива, боевую бронированную технику и живую силу.

Свежие потери врага

По состоянию на 1 июля украинские военные ликвидировали:

личного состава – 35 750 российских оккупантов;

танков – 1577 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средств ПВО – 105 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 186 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) единиц,

крылатых ракет – 143 (+0) единиц,

кораблей / катеров – 15 (+1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

специальной техники – 61 (+0) единица.

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