Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками. Об этом заявили в командовании Воздушных сил 1 июля.
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10 авиаударов по российским оккупантам
30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска,
– говорится в сообщении.
В командовании рассказывают, что удары украинских летунов помешали продвижению оккупантов по нескольким важным направлениям.
Силам ПВО удалось поразить логистические центры врага, пункты обеспечения топлива, боевую бронированную технику и живую силу.
Свежие потери врага
По состоянию на 1 июля украинские военные ликвидировали:
- личного состава – 35 750 российских оккупантов;
- танков – 1577 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,
- артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,
- РСЗО – 246 (+0) единиц,
- средств ПВО – 105 (+1) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 186 (+1) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) единиц,
- крылатых ракет – 143 (+0) единиц,
- кораблей / катеров – 15 (+1) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,
- специальной техники – 61 (+0) единица.
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