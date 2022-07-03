Контррозвідка СБУ знищила ворожі танки та БМП

Українські військові контррозвідки Служби безпеки України чудово знають, як завдавати втрат російським окупантам. Від початку повномасштабної агресії з боку Росії контррозвідники знищили 33 одиниці важкої техніки Росії.

До речі Ворог хотів відбити Іванівку, ЗСУ знищили склад у Чорнобаївці: головне про бої на Півдні

Як інформує пресслужба СБУ, орієнтовні втрати Росії складають цілих 45 мільйонів доларів. Контррозвідка СБУ знищила такі російські танки:

  • Т-80;
  • Т-72Б3;
  • Т-72;
  • Т-64.

Окрім того, було знищено БМП-3 та БМП-2 і БТР-82. Більше того, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Втрати Росії у війні проти України

Збройні Сили України тримають оборону попри те, що Росія серйозно переважає у кількості техніки та живої сили. Зранку 3 липня у Генеральному штабі ЗСУ опублікували оновлені втрати Росії у війні проти України.

Відповідно до них, на полі бою збройні сили Росії втратили майже 36 тисяч військових. Щодо танків, то армія агресора не дорахується 1584 одиниць.

Інші втрати ворога

  • бойових броньованих машин – 3744 (+7) одиниць,
  • артилерійських систем – 801 (+1) одиниць,
  • РСЗВ – 246 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 105 (+0) одиниць,
  • літаків / aircraft – 217 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 187 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),
  • крилаті ракети – 144 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць,
  • спеціальна техніка – 64 (+3).

У ніч проти 3 липня Збройні Сили України завдали удару по одній з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі. Повідомлялося, що українські сили завдали понад 30 ударів.

Також 24 канал інформував про те, що в Мелітополі перекинувся російський бронепотяг. Інцидент стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.

Мер Мелітополя Іван Федоров 3 липня підтвердив цю інформацію. Він розповів, що російський бронепотяг перекинувся.

До речі – втрати Росії у війні з Україною: дивіться відео