Контррозвідка СБУ знищила ворожі танки та БМП

Українські військові контррозвідки Служби безпеки України чудово знають, як завдавати втрат російським окупантам. Від початку повномасштабної агресії з боку Росії контррозвідники знищили 33 одиниці важкої техніки Росії.

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Як інформує пресслужба СБУ, орієнтовні втрати Росії складають цілих 45 мільйонів доларів. Контррозвідка СБУ знищила такі російські танки:

Т-80;

Т-72Б3;

Т-72;

Т-64.

Окрім того, було знищено БМП-3 та БМП-2 і БТР-82. Більше того, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Втрати Росії у війні проти України

Збройні Сили України тримають оборону попри те, що Росія серйозно переважає у кількості техніки та живої сили. Зранку 3 липня у Генеральному штабі ЗСУ опублікували оновлені втрати Росії у війні проти України.

Відповідно до них, на полі бою збройні сили Росії втратили майже 36 тисяч військових. Щодо танків, то армія агресора не дорахується 1584 одиниць.

Інші втрати ворога

бойових броньованих машин – 3744 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 801 (+1) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

засоби ППО – 105 (+0) одиниць,

літаків / aircraft – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 187 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),

крилаті ракети – 144 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 64 (+3).

У ніч проти 3 липня Збройні Сили України завдали удару по одній з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі. Повідомлялося, що українські сили завдали понад 30 ударів.

Також 24 канал інформував про те, що в Мелітополі перекинувся російський бронепотяг. Інцидент стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.

Мер Мелітополя Іван Федоров 3 липня підтвердив цю інформацію. Він розповів, що російський бронепотяг перекинувся.

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