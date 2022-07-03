Контррозвідка СБУ знищила ворожі танки та БМП
Українські військові контррозвідки Служби безпеки України чудово знають, як завдавати втрат російським окупантам. Від початку повномасштабної агресії з боку Росії контррозвідники знищили 33 одиниці важкої техніки Росії.
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Як інформує пресслужба СБУ, орієнтовні втрати Росії складають цілих 45 мільйонів доларів. Контррозвідка СБУ знищила такі російські танки:
- Т-80;
- Т-72Б3;
- Т-72;
- Т-64.
Окрім того, було знищено БМП-3 та БМП-2 і БТР-82. Більше того, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.
Втрати Росії у війні проти України
Збройні Сили України тримають оборону попри те, що Росія серйозно переважає у кількості техніки та живої сили. Зранку 3 липня у Генеральному штабі ЗСУ опублікували оновлені втрати Росії у війні проти України.
Відповідно до них, на полі бою збройні сили Росії втратили майже 36 тисяч військових. Щодо танків, то армія агресора не дорахується 1584 одиниць.
Інші втрати ворога
- бойових броньованих машин – 3744 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 801 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 246 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 105 (+0) одиниць,
- літаків / aircraft – 217 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 187 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),
- крилаті ракети – 144 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць,
- спеціальна техніка – 64 (+3).
У ніч проти 3 липня Збройні Сили України завдали удару по одній з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі. Повідомлялося, що українські сили завдали понад 30 ударів.
Також 24 канал інформував про те, що в Мелітополі перекинувся російський бронепотяг. Інцидент стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.
Мер Мелітополя Іван Федоров 3 липня підтвердив цю інформацію. Він розповів, що російський бронепотяг перекинувся.
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