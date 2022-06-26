Росіяни намагаються наблизитися до лінії оборони ЗСУ

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє 24 канал.

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За його словами, на Слов'янському напрямку спостерігається накопичення живої сили, важкої броньованої техніки та артилерії з боку Росії. Кириленко розповів, що росіяни намагаються наблизитися до лінії оборони ЗСУ, щоб обстрілювати Слов'янськ з артилерії.

Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста,

– сказав глава Донецької ОВА.

Він наголосив, що окупанти не змінюють тактику й за таким сценарієм наступали в Маріуполі та в Сєвєродонецьку, які перебувають під тимчасовою окупацією.

"Тому із Слов'янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно", – зазначив Кириленко.

Ворог наступає на Слов'янському напрямку: що відомо

Зранку 26 червня у Генштабі ЗСУ інформували, що на Слов'янському напрямку ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка.

Повідомлялося, що окупанти здійснили вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.



Російські війська наступають на Слов'янському напрямку / Скриншот карти бойових дій

Водночас 25 червня на Слов'янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти, як заявили у Генштабі ЗСУ, зазнали втрат і відійшли.

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