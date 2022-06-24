Створити сприятливі умови для наступу російські окупанти прагнуть на Слобожанському напрямку. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Зауважте У Сєвєродонецьку – штурм, на Слов'янському напрямку і біля Лисичанська атаку ворога відбили

Що відбувається на Слобожанському напрямку

Російські окупанти намагаються створити успішні умови для того, аби перейти у наступ. Загарбники прагнуть іти на двох напрямках – на Барвінкове та на Слов'янськ, що на Донеччині.

На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ,

– йдеться в повідомленні Генштабу.