В районі Лисичанська загарбники завдали авіаційного удару. Однак українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська.

Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бої тривають.

На Слов’янському напрямку атаку відбили

Окупанти збираються наступати в напрямку Довгеньке – Долина. Проте штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили.

Біля Долини загарбниик дистанційно мінують місцевість.