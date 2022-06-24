Ми однозначно повернемо всі території, – Гайдай
Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він розповів, що українські воїни докладають титанічних зусиль, щоб одного разу Луганщина була повністю деокупована.
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За словами Гайдая, українська армія воює проти військ Росії, які переважають наші за чисельністю, попри те, що вже застарілі та не цінують власних солдатів.
Ми однозначно повернемо всі території. Я в цьому взагалі не сумніваюся,
– сказав Гайдай.
Глава Луганської ОВА зазначив, що Збройні Сили України десь мають успіхи на полі бою, а на деяких напрямках доводиться стримувати ворога та відходити на нові позиції. При цьому він наголосив, що ЗСУ завдають загарбникам колосальних втрат.
"Це все робиться для однієї цілі – для перемоги!", – сказав Гайдай.
Він додав, що українські військові можуть відбити Сєвєродонецьк за тиждень, "але, якою ціною і, яким буде ККД (коефіцієнт корисної дії – 24 канал)".
Очільник Луганської ОВА зазначив, що військове керівництво робить все правильно й не варто опускати руки, оскільки перемога може бути близько. Він закликав надалі допомагати українській армії.
Росіяни намагаються захопити Сєвєродонецьк
- Росія кинула значні сили на те, щоб захопити Сєвєродонецьк і всю Луганську область. Окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ, після чого майже місяць у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.
- Станом на 22 червня було відомо, що українські сили контролюють лишень завод "Азот" у Сєвєродонецьку. Водночас голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк інформував, що бої вже частково відбуваються на території заводу "Азот".
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія веде штурмові дії, щоб захопити Сєвєродонецьк. Окупанти завдають масованих ударів по позиціях ЗСУ. Наразі ситуація у Сєвєродонецьку складна, але контрольована.
- З метою виснаження противника українські сили ведуть активну маневрену оборону. За даними Генштабу ЗСУ, ворог має вогневу перевагу.
- Очільник Луганської області Сергій Гайдай інформував, що в Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, через що не виключено можливості відходу ЗСУ на нові більш укріплені позиції. Гайдай пояснив, що ЗСУ немає сенсу бути на розбитих позиціях.
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