Про ситуацію в обласному центрі Луганської області в ефірі національного телемарафону розповів голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк. Про це повідомляє 24 канал.

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Де відбувають бої

Ситуація дуже складна й напружена. Бої фактично тривають у промзоні, це лінія заводу "Азот". Частково навіть на території заводу,

– зазначив Стрюк.

Він підкреслив, що лінія фронту пролягла по селах біля Сєвєродонецька. Російські окупанти постійно намагаються атакувати Сиротино та Воронове. Вони з усіх сил придавлюють лінію оборони, яку вибудували Збройні Сили України.

Стрюк наголосив, що нашим військовим дуже важко, адже ворог кинув у Сєвєродонецьк всі сили, які має. На передовій ЗСУ допомагає зброя від партнерів, однак її треба більше. Наразі західного озброєння замало для того, щоб можна було відігнати російську навалу до кордону.

Зверніть увагу! За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 6 годину ранку 22 червня, щоб встановити контроль над Сєвєродонецьком росіяни намагаються блокувати українські підрозділи в районах населених пунктів Борівське та Воронове. Наразі активні бойові дії за місто тривають.

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Останні новини про ситуацію на фронті

За добу 21 червня українські воїни ліквідували 130 російських окупантів та багато ворожої техніки. Мовиться про 8 бойових броньованих машин, засіб ППО, гелікоптер, 3 дрони та 6 одиниць автомобільної техніки. Найбільше втрат вороже військо зазнало на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках.

Російські бійці створюють умови для відновлення наступу на Слов'янськ. Для цього вони відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових біля Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Наші захисники відбили штурм окупантів на Вуглегірську ТЕС та наступ на Молодіжне й Катеринівку.

У сусідній Білорусі стартували мобілізаційні військові навчання біля кордону з Україною.

До теми дивіться відео про те, як воїни ССО обороняють Сєвєродонецьк: