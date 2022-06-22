Ситуація на Слов'янському напрямку

Станом на 6 годину ранку 22 червня ворожі війська ведуть штурмові дії. Збройні Сили України протистоять їхній навалі.

До теми Деталі атаки по Зміїному та понищені порти на Півдні: основне за 119 день війни

На Слов'янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов'янськ,

– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Осинівка, Курулька, Іванівка та Адамівка.

Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку росіяни вели повітряну розвідку, щоб виявили місця дислокації наших військових. Вони обстріляли позиції ЗСУ біля Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, під вогонь ствольної та реактивної артилерії потрапила цивільна інфраструктура Українки, Петрівки, Шевелівки, Базаліївки і Прудянки.

У напрямку Сєвєродонецька окупанти намагаються блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове. Бойові дії за тимчасовий обласний центр Луганської області тривають.

Щоб посилитися, росіяни перегрупували свої війська на Бахмутському напрямку.

Українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Крім того, вони зупинили військо загарбників біля Молодіжного та Катеринівки. Окупанти були змушені відійти.

Рекомендуємо "З полону вона зателефонувала лише раз": інтерв'ю з сестрою парамедика, яка була на "Азовсталі"

Зверніть увагу! У прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії окупанти утримують до 3 батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ. Так ворог намагається демонструвати свою присутність.

Останні новини про війну в Україні

У Чорному морі росіяни тримають 5 ракетних кораблів, 3 великих десантних судна та підводний човен. Загалом на них розміщені 44 ракети.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що російська армія сунеться на Лисичанськ. Там окупанти можуть спробувати повторити те, що трапилося у Маріуполі.

Російські окупанти завдали значних руйнувань Півдню України через обстріли 21 червня. Зокрема, вони понищили порти в Одеській та Миколаївській областях, будівлі підприємств, автомобілі, житлові будинки та електричні мережі.

Це може вас зацікавити – чи нападе Білорусь на Україну: відео