Новину повідомила пресслужба оперативного командування "Південь". Українців попередили про загрозу ракетних ударів. Кораблі, ВДК та підводний човен несуть 44 крилаті ракети.
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Корабельне угруповання ворожих сил в кількості 5 ракетних кораблів, 3 ВДК та 1 підводний човен, несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами,
– мовиться у повідомленні.
В ОК "Південь" заявили, що у ніч на 22 червня зафіксували штормову погоду. Вона не сприяє висадці десанту.
Окупанти не мають сили для висадки десанту
Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – заявив, що російські кораблі – досі у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Країна-окупантка продовжує блокувати порти України. У планах загарбників – висадити десант для захоплення Одеси. Водночас наразі росіяни не мають такої можливості.
"Ми постійно говоримо про ризик проведення військово-морської десантної операції. Хоча наразі у ворога немає можливості це зробити. Немає сил, недостатньо засобів вогневого ураження", – заявив Братчук.
Дані британської розвідки
Дані британської розвідки свідчать, що українські військові завдають прицільних ракетних ударів по кораблях, які Росія тримає в акваторії Чорного моря. Це створює окупантам чимало проблем. Зокрема, ворог не може висадити десант на узбережжя Одеської області. У червні 2022 року на дно пішов російський корабель "Василій Бех".
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