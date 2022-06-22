Новость сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов. Корабли, ВДК и подводная лотка несут 44 крылатые ракеты.
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Корабельная группировка вражеских сил в количестве 5 ракетных кораблей, 3 ВДК и 1 подводная лотка несут угрозу ракетного удара 44 крылатыми ракетами,
– говорится в сообщении.
В ОК "Юг" заявил, что в ночь на 22 июня зафиксировали штормовую погоду. Она не способствует высадке десанта.
У оккупантов нет силы для высадки десанта
Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – заявил, что российские корабли – до сих пор – в северо-западной части акватории Черного моря. Страна-оккупант продолжает блокировать порты Украины. В планах захватчиков – высадить десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.
"Мы постоянно говорим о риске проведения военно-морской десантной операции. Хотя у врага нет возможности это сделать. Нет сил, недостаточно средств огневого поражения", - заявил Братчук.
Данные британской разведки
Данные британской разведки свидетельствуют, что украинские военные наносят прицельные ракетные удары по кораблям, которые Россия держит в акватории Черного моря. Это создает оккупантам множество проблем. В частности, враг не может высадить десант на побережье Одесской области. В июне 2022 года на дно пошел российский корабль "Василий Бех".
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